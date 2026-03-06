Schaden im sechsstelligen Bereich nach Dachstuhl-Brand
Im Main-Kinzig-Kreis steht der Dachstuhl eines Gebäudes fast vollständig in Flammen. Verletzt wird niemand, aber der Schaden ist enorm. Die Polizei hat einen Verdacht zur Ursache des Feuers.
Neuberg (dpa/lhe) - Ein Brand in einem Gebäude in Neuberg (Main-Kinzig-Kreis) hat für einen Schaden im sechsstelligen Bereich gesorgt. Alarmiert worden seien die Einsatzkräfte am späten Donnerstagnachmittag von mehreren Anwohnerinnen und Anwohnern, schrieb die südosthessische Polizei. Demnach breiteten sich die Flammen beinahe über den gesamten Dachstuhl des Hauses aus, in dem sich neben einer Lagerhalle auch Wohnräume befanden. Erst nach Stunden sei es Feuerwehrleuten gelungen, diese unter Kontrolle zu bringen.
Gebäudeschäden von bis zu einer halben Million Euro
Verletzt worden sei bei dem Brand niemand; Bewohnerinnen und Bewohner hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Allerdings sei das Gebäude nicht mehr nutzbar und in Teilen sei es außerdem einsturzgefährdet. Zu dem an dem Haus entstandenen Schaden, welchen die Polizei nach eigenen Angaben auf bis zu 500.000 Euro schätzt, «kommt der bislang nicht bezifferbare Wert der in der Halle gelagerten Fleischwaren», die nicht mehr verkauft werden können.
Über die Brandursache werde nun ermittelt. Es gebe erste Hinweise, wonach ein technischer Defekt an einem Kühlaggregat eine Rolle gespielt haben könnte, hieß es in der Mitteilung.