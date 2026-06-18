Bandenkriminalität

Schaden in Millionenhöhe - mutmaßliche Diebesbande gefasst

Diebe stehlen Kabel aus einem Solarpark in Unterfranken und werden erwischt. Jetzt warten harte Strafen - nicht nur für diesen Diebstahl.

Die Tatverdächtigen waren schon seit Wochen im Visier der Polizei. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Tatverdächtigen waren schon seit Wochen im Visier der Polizei. (Symbolbild)

Ochsenfurt (dpa) - Polizisten haben eine zehnköpfige Diebesbande festgenommen, die für einen Millionenschaden in Solarparks in Bayern und Baden-Württemberg verantwortlich sein soll. Nach Polizeiangaben erwischten sie die Diebe in Ochsenfurt (Kreis Würzburg) auf frischer Tat, nachdem diese in einen Solarpark eingebrochen waren und dort Kupferkabel im Wert von mehreren 100.000 Euro gestohlen hatten. Zwei Diebe konnten fliehen.

Demnach war die Gruppe seit Wochen im Visier der Polizei. Die zehn Männer im Alter zwischen 19 und 50 Jahren sitzen jetzt wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Bandendiebstahls im Gefängnis.

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