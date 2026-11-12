Schadenersatz nach AKW-Sprengung? Gericht verkündet Urteil

Schweinfurt (dpa) - Im Zivilverfahren um Schadenersatz nach der gestörten Sprengung der Kühltürme des Atomkraftwerks Grafenrheinfeld will das Landgericht Schweinfurt heute (ab 9.30 Uhr) sein Urteil verkünden.

Der Angeklagte aus Karlsruhe hatte am 16. August 2024 die Sprengung der Kühltürme des stillgelegten Kraftwerks verzögert - er war am Sprengtag auf einen Strommast im Sperrbereich geklettert. In einem Strafverfahren gegen ihn vor dem Landgericht Schweinfurt hatte er die Tat gestanden.

Der Kraftwerksbetreiber Preussenelektra fordert von dem Mann für die Aktion etwa 7.000 Euro Schadenersatz. Der Streitwert ist nach Landgerichtsangaben auf 12.000 Euro festgelegt. Der 39-Jährige soll laut dem Unternehmen auch eine Unterlassungserklärung abgeben, dass er keine weiteren Störaktionen durchführen wird.

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Geldstrafe im Strafverfahren

Der Angeklagte hatte die Tat im Strafverfahren bereits gestanden. Die Kühltürme fielen wegen seiner Aktion knapp eineinhalb Stunden später als geplant, weil der Aktivist erst aus einer Höhe von etwa sechs Metern und dann aus der Gefahrenzone geholt werden musste. Mit seinem friedlichen Protest habe er ein Zeichen gegen den gesetzlich beschlossenen Atomausstieg setzen wollen, hatte der 39-Jährige sein Handeln erklärt.