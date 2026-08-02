Schäferhund beißt Kleinkind
Bei einer Feier auf einem Waldgrundstück kommt es zu einem Zwischenfall: Ein Schäferhund verletzt ein eineinhalbjähriges Mädchen. Die Polizei ermittelt.
Weinheim (dpa/lsw) - Ein Schäferhund hat ein Kleinkind in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) gebissen. Das eineinhalb Jahre alte Mädchen kam mit Verletzungen an der Wange und der Schulter in eine Kinderklinik, wie die Polizei mitteilte. Weitere Angaben machte ein Sprecher der Polizei nicht.
Das Kind war mit seiner Familie bei einer Feier auf einem privaten Waldgrundstück. Der Hund war am Samstagabend in einer Holzhütte. Als die Familie die Hütte öffnete, habe der Hund ins Freie laufen wollen und biss das Mädchen.
Die Hundehalterin erwartet eine Anzeige. Sie war mutmaßlich ebenfalls Teil der Feiergesellschaft auf dem Grundstück, sagte der Sprecher. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor.