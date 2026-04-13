Mannheim: Dobermann beißt siebenjähriges Mädchen
Was als Spiel mit einem Hund begann, endete für ein Mädchen in Mannheim im Krankenhaus. Die Polizei hat bereits erste Anhaltspunkte, wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte.
Mannheim. Ein siebenjähriges Mädchen ist am Samstagabend in der Pflügersgrundstraße in Mannheim von einem Dobermann gebissen worden. Nach Angaben der Polizei hatte das Mädchen nach aktuellem Ermittlungsstand zunächst mit dem Hund auf dem Gehweg gespielt. Dabei soll sie den Dobermann am Schwanz gezogen haben, woraufhin der Hund sie mit dem an den Haaren packte und zu Boden riss. Die Siebenjährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeihundeführerstaffel Mannheim ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. (heh)