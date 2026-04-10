In Metropolexpress

Schattenboxer schüchtert Zugbegleiterin ein

Ohne Fahrkarte und mit mehr als einem Promille: Ein Mann sorgt mit auffälligem Verhalten im Zug für Angst bei einer Zugbegleiterin. Die Polizei greift am Zielort ein.

Die Bundespolizei hat den Mann angetroffen und kontrolliert. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die Bundespolizei hat den Mann angetroffen und kontrolliert. (Symbolbild)

Pforzheim/Stuttgart (dpa/lsw) -  Eine Zugbegleiterin ist in einem Metropolexpress von Pforzheim nach Stuttgart von einem Mann bedroht worden. Der 37-Jährige habe zunächst Schattenboxen betrieben, teilte die Bundespolizei mit. Daraufhin habe ihn die Zugbegleiterin nach einer gültigen Fahrkarte gefragt. 

Der Mann habe sich anschließend vor ihr aufgebaut und sie mit seinem Verhalten so sehr eingeschüchtert, dass sie in den Führerstand des Zuges flüchtete. Alarmierte Bundespolizisten kontrollierten den Mann am Stuttgarter Hauptbahnhof. 

Er hatte keine gültige Fahrkarte dabei und war zudem alkoholisiert. Ein Vorabtest ergab einen Wert von über einem Promille. Für seine Zugfahrt am Donnerstag muss er sich nun wegen Erschleichens von Leistungen verantworten.

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