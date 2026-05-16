Wetter

Schauer, Regen und Wolken in Hessen

Grauer Himmel im Übermaß: In den kommenden Tagen ist die Sonne in Hessen kaum zu sehen. Geht das jetzt so weiter?

Schauer, Regen und Wolken sind auch in den kommenden Tagen zu erwarten. Foto: Boris Roessler/dpa
Schauer, Regen und Wolken sind auch in den kommenden Tagen zu erwarten.

Offenbach (dpa/lhe) - Wolken und Regen machen es der Sonne in Hessen schwer. Am Sonntag kann es vor allem im Westen leichten Regen oder schwache Schauer geben, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Aber mancherorts bleibe es auch trocken. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 15 und 18 Grad. 

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Auch am Montag bleibe es bewölkt und regnerisch, hieß es. Im Tagesverlauf könne es dann Schauer und einzelne Gewitter geben. Die Höchsttemperaturen liegen laut Vorhersage zwischen 14 und 17 Grad. Und so geht es laut Wetterdienst auch weiter: Der Dienstag wird wechselnd bewölkt, einzelne Schauer sind möglich. Aber die Temperaturen könnten dann auch die 20-Grad-Marke knacken. Laut Vorhersage liegen sie zwischen 18 und 21 Grad.

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