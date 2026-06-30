Schauer und Gewitter am Nachmittag
Der Tag startet freundlich. Dann kann es stürmischer werden. Am Abend gibt es auch ein geringes Unwetterpotenzial.
Offenbach (dpa/lhe) - Einzelne Schauer oder Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen sind in Hessen ab dem Nachmittag möglich. Vor allem am Abend gibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein geringes Unwetterpotenzial.
Der Tag startet heiter bis wolkig und weitgehend niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen betragen laut DWD bei 29 bis 32 Grad. Im höheren Bergland liegen die Werte um 26 Grad. Abseits von Schauern und Gewittern weht der Wind meist schwach aus unterschiedlichen Richtungen.
Am Mittwoch wird es laut der Wettervorhersage wechselnd bewölkt. Vor allem im Norden von Hessen sind einzelne Schauer und kurze Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 23 bis 28 Grad, in Gipfellagen um 20 Grad.