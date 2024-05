Schauer und Gewitter am Wochenende in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Am Freitagvormittag dominieren in Hessen meist graue Wolken und schauerartiger Regen, der von Südost nach Nordwest zieht. Ab Mittag lockert es den Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge etwas aus. Es bestehe allerdings weiterhin die Möglichkeit einzelner Schauer und Gewitter mit Starkregen. Trotz Regen erreichen die Temperaturen am Freitag Höchstwerte zwischen 17 und 22 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es wechselnd bewölkt mit abklingenden Schauern und Gewittern. Den Meteorologen zufolge kann es vor allem in Südhessen nebelig werden. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht zwischen 12 und 9 Grad.