Unwetter mit Starkregen in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Unwetterartige Gewitter breiten sich am Dienstag in Hessen aus und bringen Starkregen, Hagel und teils Sturmböen mit. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, kommt ab dem Mittag von Süden schauerartiger Regen auf, der teils länger andauert. Unwetter durch Starkregen halten die Meteorologen stellenweise für wahrscheinlich: 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter können demnach in kurzer Zeit vom Himmel kommen, kleinräumig sogar 60 bis 80 Liter.