Seilbahn

Schauinslandbahn wegen Störung außer Betrieb

Die Schauinslandbahn steht wegen einer technischen Störung vorerst still. Die Betreiber geben eine Prognose, wann es voraussichtlich wieder weitergeht.

Zum Wochenende soll die Bahn noch nicht wieder einsatzbereit sein. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Zum Wochenende soll die Bahn noch nicht wieder einsatzbereit sein. (Archivbild)

Horben (dpa/lsw) - Die Schauinslandbahn ist voraussichtlich bis Ende der Woche außer Betrieb. Grund dafür ist ein Defekt an einem Gerät des Notantriebs, wie die Freiburger Verkehrs AG (VAG) als Betreiberin mitteilte. Ohne einen funktionierenden Notantrieb dürften keine Fahrgäste mit der Seilbahn befördert werden.

«Zum Wochenende werden wir leider noch nicht fahren können», sagte der Leiter der Schauinslandbahn, Tobias Kunz. «Wir hoffen, dass wir im Laufe der nächsten Woche den Fahrbetrieb wieder aufnehmen können». Der Schaden sei am Montag bei einer Kontrolle des Notantriebs aufgetreten. Fahrgäste waren nicht betroffen, da die Bahn wegen des Verdi-Warnstreiks nicht in Betrieb war.

