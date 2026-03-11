Verkehr

Notrufsäulen an Autobahnen weiterhin gestört

Seit Dienstag sind die orangefarbenen Notrufsäulen an Autobahnen im gesamten Bundesgebiet außer Betrieb. Auch am Tag danach verweist die Autobahn GmbH weiter auf Alternativen.

Die orangen Notrufsäulen entlang der Autobahnen sind seit Dienstagabend in ganz Deutschland gestört. (Archivbild) Foto: Oliver Dietze/Oliver Dietze/dpa/dpa
Die orangen Notrufsäulen entlang der Autobahnen sind seit Dienstagabend in ganz Deutschland gestört. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Auf den Autobahnen in Deutschland sind die stationären Notrufsäulen weiterhin gestört. Die orangefarbenen Notrufsäulen entlang der Autobahnen sind auch am Morgen noch außer Betrieb, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Die Störung hatte am Dienstagabend begonnen.

Grund für den Ausfall sei ein technischer Defekt im internen Kommunikationsnetz eines externen Dienstleisters. Dieser arbeite mit Hochdruck an der Behebung der Störung, hieß es von der Autobahn GmbH. Angaben dazu, wann die Systeme wieder vollständig funktionieren werden, gab es weiterhin nicht.

Die Notrufsäulen in Autobahntunneln sind laut der Autobahn GmbH nicht betroffen. Das bundeseigene Unternehmen weist darauf hin, dass Verkehrsteilnehmern weiterhin Notrufe mit dem Handy absetzen können.

