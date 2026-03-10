Notrufsäulen an Autobahnen bundesweit ausgefallen

Berlin (dpa) - Auf den Autobahnen in Deutschland sind derzeit die stationären Notrufsäulen von einer technischen Störung betroffen. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, funktionieren aktuell bundesweit alle orangefarbenen Notrufsäulen entlang der Autobahnen nicht. Nicht betroffen seien die Notrufsäulen in Autobahntunneln.

Nach aktuellem Kenntnisstand liegt der Störung ein technischer Defekt in der zentralen Kommunikationsinfrastruktur zugrunde. Die genaue Ursache werde derzeit von Fachteams der Autobahn GmbH gemeinsam mit einem technischen Dienstleister analysiert.

Angaben dazu, wann die Systeme wieder vollständig funktionieren werden, konnte die Autobahn GmbH zunächst nicht machen. Sie wies darauf hin, dass Verkehrsteilnehmer in Notfällen weiterhin den Notruf über ihr Mobiltelefon absetzen können. Für Feuerwehr und Rettungsdienst gilt die Notrufnummer 112.