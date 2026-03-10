Verkehr

Notrufsäulen an Autobahnen bundesweit ausgefallen

Die orangefarbenen Notrufsäulen an Autobahnen funktionieren derzeit im gesamten Bundesgebiet nicht. Was Autofahrer jetzt bei Pannen oder Unfällen beachten müssen.

Auf dem gesamten Bundesautobahnnetz kommt es derzeit zu einer technischen Störung der Notrufsäulen. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Auf dem gesamten Bundesautobahnnetz kommt es derzeit zu einer technischen Störung der Notrufsäulen. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Auf den Autobahnen in Deutschland sind derzeit die stationären Notrufsäulen von einer technischen Störung betroffen. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, funktionieren aktuell bundesweit alle orangefarbenen Notrufsäulen entlang der Autobahnen nicht. Nicht betroffen seien die Notrufsäulen in Autobahntunneln.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Nach aktuellem Kenntnisstand liegt der Störung ein technischer Defekt in der zentralen Kommunikationsinfrastruktur zugrunde. Die genaue Ursache werde derzeit von Fachteams der Autobahn GmbH gemeinsam mit einem technischen Dienstleister analysiert.

Angaben dazu, wann die Systeme wieder vollständig funktionieren werden, konnte die Autobahn GmbH zunächst nicht machen. Sie wies darauf hin, dass Verkehrsteilnehmer in Notfällen weiterhin den Notruf über ihr Mobiltelefon absetzen können. Für Feuerwehr und Rettungsdienst gilt die Notrufnummer 112.

Fahrerinnen und Fahrer sind gebeten, bei einer Panne oder einem Unfall zunächst die Warnblinkanlage einzuschalten, das Fahrzeug gesichert abzustellen, eine Warnweste anzulegen und hinter der Leitplanke Schutz zu suchen. Anschließend sollte der Notruf über das Mobiltelefon erfolgen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tödlicher Unfall nach Panne - 67-Jähriger stirbt
Verkehr

Tödlicher Unfall nach Panne - 67-Jähriger stirbt

Nach einer Panne auf einer Bundesstraße im Taubertal kommt ein Mann ums Leben. Ein anderer Fahrer wird schwer verletzt. Wie konnte es zu dem Unfall kommen?

02.02.2026

Unfall auf Autobahn-Parkplatz: Fahrer stirbt
Unfälle

Unfall auf Autobahn-Parkplatz: Fahrer stirbt

Ein Auto kollidiert frontal mit einem geparkten Sattelzug. Der Autofahrer wird tödlich verletzt.

07.09.2025

Lkw-Fahrer stirbt nach Unfall auf A7 bei Kassel
Autobahn gesperrt

Lkw-Fahrer stirbt nach Unfall auf A7 bei Kassel

Ein Lastwagen prallt auf der Autobahn gegen ein anderes Fahrzeug, das wegen einer Panne auf dem rechten Fahrstreifen steht. Für den Fahrer kommt jede Hilfe zu spät.

17.12.2024

Ein Toter und mehrere Verletzte bei drei Unfällen auf A5
Unfallserie

Ein Toter und mehrere Verletzte bei drei Unfällen auf A5

Auf der A5 bei Weiterstadt hat es eine Serie von Unfällen gegeben. Ein 22 Jahre alter Mann kam dabei ums Leben.

03.10.2024

Lkw-Fahrer stirbt nach Panne auf Autobahn 7
Unfälle

Lkw-Fahrer stirbt nach Panne auf Autobahn 7

Der Mann war aus seinem Fahrzeug gestiegen. Ein weiterer Sattelzugfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen.

03.04.2024