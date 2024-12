Lkw-Fahrer stirbt nach Unfall auf A7 bei Kassel

Kassel (dpa/lhe) - Nach einem Unfall von zwei Lastwagen auf der Autobahn 7 bei Kassel ist einer der beiden Fahrer noch an der Unfallstelle gestorben. Er war ersten Ermittlungen zufolge am frühen Morgen mit seinem Fahrzeug auf den anderen Lastwagen aufgefahren, der wegen einer Panne auf dem Seitenstreifen stand, wie die Polizei mitteilte. Noch voraussichtlich bis in den Mittag bleibe die A7 wegen der Bergungsarbeiten voll gesperrt.