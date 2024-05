Schauspiel Frankfurt zeigt «Faust 1 +2» und «Solaris»

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Schauspiel Frankfurt startet mit 20 Premieren in die neue Spielzeit, darunter sechs Uraufführungen und eine Deutsche Erstaufführung. Eröffnet wird die Saison mit «Faust 1 +2» am 19. September unter der Regie von Jan-Christoph Gockel. Das zweite Großprojekt sei dann «Solaris» (Premiere: 26. April 2025), wofür Schauspieler und Regisseur Christian Friedel zum ersten Mal nach Frankfurt komme und hier inszenieren werde, sagte Intendant Anselm Weber am Mittwoch in Frankfurt. In seiner Inszenierung setze Friedel («Das weiße Band», «The Zone of Interest») auf das enge Zusammenspiel zwischen Musik und Spiel, Video und Licht, Bewegung und Raum.