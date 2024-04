Schauspieler Moritz Führmann: Viel über Arztberuf gelernt

Bad Vilbel (dpa/lhe) - Der Schauspieler Moritz Führmann hat in einer neuen Rolle als Arzt in der TV-Serie «Charité» viel über den Beruf gelernt. «Diese menschliche Komponente, die du als Arzt leisten musst, das habe ich definitiv unterschätzt», sagte Führmann dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel bei Frankfurt. «Wie viel Betreuung für den Patienten da sein muss, nie zu vergessen, hinter dem Krankheitsbild immer den Menschen zu sehen - das habe ich sogar am Set gespürt, das war aufregend.»