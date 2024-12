Schausteller in Hessen gegen Abbruch von Weihnachtsmärkten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Am Tag nach der tödlichen Attacke auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg sind Vertreter der hessischen Schaustellerbranche gegen einen Abbruch der Weihnachtsmärkte. «Wir können uns nicht erpressen lassen. Dann haben die das erreicht, was sie wollen», sagte Werner Wambold vom Schaustellerverband Mittelhessen. Die Betreiber seien geschockt, die Tat mache fassungslos. Dennoch sollten die Weihnachtsmärkte seiner Ansicht nach offen bleiben: «Das zu verbieten oder zu schließen, ist der falsche Weg. Das Leben wird dann lahmgelegt.»