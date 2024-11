Schausteller blicken optimistisch auf Weihnachtsmarkt-Saison

Mengerskirchen/Kassel (dpa/lhe) - Trotz Krisen, Umbrüchen und unsicherer Weltlage sind Hessens Markthändler und Schausteller in Hinblick auf die nahende Weihnachtsmarkt-Saison guter Dinge. «Wir sind optimistisch», sagte der Geschäftsführer des Landesverbands für Markthandel und Schausteller Hessen, Roger Simak. Er fürchte Eintrübungen weder durch das Ampel-Aus noch durch die US-Wahl. «Die wird sich erst dann auswirken, wenn es hier zu wirtschaftlichen Nachteilen kommt, was ich durchaus nicht ausschließen will für das nächste Jahr.»