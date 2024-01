Feldatal (dpa/lhe) - Beim Brand einer Scheune in der Silvesternacht im Vogelsbergkreis ist ein Sachschaden von schätzungsweise 40.000 Euro entstanden. Verletzte habe es bei dem Feuer in Feldatal nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der Dachstuhl der Scheune im Ortsteil Windhausen habe Feuer gefangen. Ob ein fehlgeleiteter Feuerwerkskörper die Ursache war, konnte der Polizeibeamte zunächst nicht sagen.