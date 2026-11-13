2. Fußball-Bundesliga

Schienbeinbruch: Heidenheims Föhrenbach fällt lange aus

Ein Stammspieler fehlt dem 1. FC Heidenheim mehrere Monate: Jonas Föhrenbach verletzt sich im Training schwer.

Fällt lange aus: der Heideheimer Abwehrspieler Jonas Föhrenbach. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Fällt lange aus: der Heideheimer Abwehrspieler Jonas Föhrenbach. (Archivbild)

Heidenheim (dpa/lsw) - Der 1. FC Heidenheim muss mehrere Monate auf Jonas Föhrenbach verzichten. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, zog sich der 30 Jahre alte Abwehrspieler im Training am Donnerstag einen Bruch des linken Schienbeins zu. Die Operation erfolgte noch am selben Tag. Sie verlief nach Club-Angaben erfolgreich.

Der gebürtige Freiburger zählte in dieser Saison zu den Stammspielern von Trainer Frank Schmidt. In allen elf Zweitliga-Spielen kam der Innenverteidiger über 90 Minuten zum Einsatz. Zudem gelang ihm das entscheidende 1:0 am 5. Spieltag gegen Holstein Kiel. 

Insgesamt lief der frühere Karlsruher 151 Mal in der 2. Liga auf. In der Bundesliga kam Föhrenbach 90 Mal zum Einsatz, hauptsächlich für die Heidenheimer. Beim FCH steht er seit Sommer 2019 unter Vertrag.

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