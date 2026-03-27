Ulm

Schläge mit Gartenwerkzeug gegen Kopf – Mann festgenommen

Nach einem Angriff mit einem Gartenwerkzeug in Ulm wurde ein Verdächtiger festgenommen – und wenig später wieder freigelassen. Was bisher zu dem Vorfall bekannt ist.

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, dem ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen wird (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Die Polizei hat einen Mann festgenommen, dem ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen wird (Symbolbild)

Ulm (dpa/lsw) -  Nach einem Angriff mit Gartenwerkzeug auf einen 68-Jährigen ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Gegen den 45-Jährigen aus Ulm wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Der Verdächtige wurde nach der Festnahme am Donnerstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Zum Tatvorwurf machte er zunächst keine Angaben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Zu dem Angriff war es am Dienstag nahe dem Donaustadion gekommen. Das Opfer fuhr demnach mit seinem Motorroller unerlaubt auf einem Fuß- und Radweg, weshalb ihn der Verdächtige, der mit einem Rad unterwegs war, rügte. Der Rollerfahrer hielt an und es entwickelte sich ein Streit zwischen den Männern.

Nachdem der Rollerfahrer den Radler an der Kleidung gepackt haben soll, soll der Verdächtige ein Gartenwerkzeug aus seinem Fahrradkorb genommen und damit mehrfach auf seinen Kontrahenten eingeschlagen haben. Er traf dabei auch den Kopf des Opfers. Als eine Frau dazu kam, fuhr der Verdächtige davon. Der 68-Jährige wurde leicht verletzt.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mann greift anderen mit Gartenwerkzeug an
Kriminalität

Mann greift anderen mit Gartenwerkzeug an

In Ulm geraten ein Radler und ein Rollerfahrer aneinander. Der eine zückt ein Gartenwerkzeug und schlägt zu. Jetzt ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

25.03.2026

Weiterer Verdächtiger nach Angriff auf Kontrolleure gesucht
Ermittlungen

Weiterer Verdächtiger nach Angriff auf Kontrolleure gesucht

Um einer Ticketprüfung zu entkommen, werden zwei Kontrolleure in Pforzheim angegriffen. Ein Verdächtiger wurde bereits gefasst. Der andere ist noch auf der Flucht.

19.03.2026

Nach Angriff auf Ticketkontrolleure: Verdächtiger in Haft
Angriff

Nach Angriff auf Ticketkontrolleure: Verdächtiger in Haft

Nach dem Angriff auf zwei Ticketkontrolleure in Pforzheim sitzt ein 17-Jähriger in Haft. Sein mutmaßlicher Komplize ist noch flüchtig. Was die Ermittler bisher wissen.

18.03.2026

Tritte, Schläge und ein Hammerangriff: Verdächtige in U-Haft
Kriminalität

Tritte, Schläge und ein Hammerangriff: Verdächtige in U-Haft

Sie werden des versuchten Mordes verdächtigt - so zumindest der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Jetzt sitzen drei Männer in Untersuchungshaft.

08.09.2025

Frankfurt am Main

Vier Jahre nach Angriff auf Frau: Verdächtiger festgenommen

03.04.2023