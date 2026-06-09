Kriminalität

Schläge und Tritte: Mann in Kassel schwer verletzt

Nach gemeinsamem Alkoholgenuss eskaliert ein Streit in einem Kasseler Park – nun kämpft ein Mann ums Überleben. Wie Zeugen zur schnellen Festnahme beitrugen.

Zeugen führten die Politei auf die richtige Spur. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Zeugen führten die Politei auf die richtige Spur. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Streit ist ein 47-Jähriger in Kassel durch Schläge und Tritte lebensgefährlich verletzt worden. Er sei mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium mit. 

Nach den bisherigen Ermittlungen hatten drei Männer in dem Park im Stadtteil Unterneustadt am Montagnachmittag zunächst gemeinsam Alkohol getrunken und waren dann in Streit geraten. Anschließend flüchteten die beiden mutmaßlichen Täter. Der 21- sowie der 38-jährige Mann konnten jedoch nach Zeugenhinweisen noch in der Nähe des Tatorts festgenommen werden.

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