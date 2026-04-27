Schlägerei auf Sportplatz – mehrere Verletzte in Frankfurt
Bei einer Auseinandersetzung auf einem Frankfurter Sportplatz wurden mehrere Menschen verletzt. Die Polizei hat zehn Beteiligte festgenommen, zwei weitere Männer sind noch flüchtig.
Frankfurt (dpa/lhe) - Auf einem Sportplatz in Frankfurt ist es zu einer Schlägerei zwischen mindestens zwölf Personen gekommen. Ein 20 Jahre alter Mann musste im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte.
Demnach seien zwei Gruppen junger Männer am Sonntagnachmittag unabhängig voneinander zum Fußballspielen auf den Bolzplatz gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf habe sich daraus eine Schlägerei entwickelt.
Dabei wurden nach Angaben der Polizei mehrere Personen verletzt. Zehn der beteiligten Männer seien bereits festgenommen worden - zwei weitere seien noch flüchtig. Gegen die Männer werde ein Strafverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung eingeleitet.