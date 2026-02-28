Zwei Tatverdächtige nach Schlägerei festgenommen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einer körperlichen Auseinandersetzung im Frankfurter Ausgehviertel Alt-Sachsenhausen sind zwei Menschen verletzt worden. Am frühen Morgen gerieten nach Polizeiangaben eine Gruppe von fünf Menschen und zwei Männer im Alter von 24 und 29 Jahren aneinander.

Die fünf Menschen hätten auf die zwei Männer eingeschlagen und eingetreten. Diese erlitten Verletzungen - unter anderem im Gesicht. Beim Eintreffen der Polizei seien die mutmaßlichen Täter geflüchtet.