Zwei Tatverdächtige nach Schlägerei festgenommen
In Alt-Sachsenhausen werden zwei Männer bei einem Streit verletzt. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest, drei weitere werden noch gesucht.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einer körperlichen Auseinandersetzung im Frankfurter Ausgehviertel Alt-Sachsenhausen sind zwei Menschen verletzt worden. Am frühen Morgen gerieten nach Polizeiangaben eine Gruppe von fünf Menschen und zwei Männer im Alter von 24 und 29 Jahren aneinander.
Die fünf Menschen hätten auf die zwei Männer eingeschlagen und eingetreten. Diese erlitten Verletzungen - unter anderem im Gesicht. Beim Eintreffen der Polizei seien die mutmaßlichen Täter geflüchtet.
Dennoch habe die Polizei nach eigenen Angaben einen 23-jährigen und einen 18-jährigen Tatverdächtigen festnehmen können. Die Fahndung nach den drei weiteren Männern läuft.