Zwei Verletzte bei Schlägerei am Marburger Bahnhof

Marburg (dpa/lhe) - Zwei 19-Jährige sind bei einer Schlägerei am Marburger Bahnhof verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten zwei Tatverdächtige am Sonntagabend zunächst auf einen der beiden eingeschlagen und eingetreten. Der 19-Jährige verletzte sich dadurch am Oberkörper und im Gesicht. Auch seinen Bekannten schlugen sie ins Gesicht, als dieser den Notruf wählen wollte, so die Polizei.