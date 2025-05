Streit unter Verwandten endet in Schlägerei - drei Verletzte

Esslingen am Neckar (dpa/lsw) - Ein Familienstreit hat sich in Esslingen zu einer Schlägerei mit mehreren Verletzten entwickelt - darunter auch Polizeibeamte. Zwischen zwei Ladenbesitzern einer mutmaßlichen Großfamilie habe es seit längerem schon einen Streit gegeben, teilte die Polizei mit. Der sei zwischen den beiden mitten auf einer Straße in der Innenstadt eskaliert.