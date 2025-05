Schlägerei während Hochzeitsfeier - großer Polizeieinsatz

Steinheim an der Murr (dpa/lsw) - Ein Streit während einer Hochzeit ist derart eskaliert, dass rund 20 Streifen zu der Feier in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) ausgerückt sind. Zunächst hätten sich zwei Gäste auf der Hochzeit und dann auf der Straße gestritten, teilte die Polizei mit. Das habe so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, dass sich rund 150 Menschen versammelten. Ob davon alle geladene Gäste waren, werde noch ermittelt.