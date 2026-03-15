Schlägerei und Angriff: Verletzte in Wiesbadens Innenstadt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei zwei Auseinandersetzungen in der Wiesbadener Innenstadt sind am Wochenende mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, schlugen in der Nacht auf Samstag in der Fußgängerzone mehrere Beteiligte mit Holzlatten aufeinander ein. Am Samstagabend eskalierte dann am Luisenplatz ein Streit zwischen einem Mann und einer Frau im Rollstuhl.

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Obdachloser gerät mit Gruppe in Streit

Bei dem Vorfall in der Fußgängerzone geriet ein 45-jähriger Wohnungsloser mit einer Gruppe von fünf Menschen in Streit, wie es hieß. Dieser sei eskaliert, der Mann habe einer Frau aus der Gruppe mit einer Holzlatte auf den Kopf geschlagen. Gemeinsam mit einem anderen Mann aus der Gruppe habe diese dann mit Holzlatten zurückgeschlagen. Zwei Menschen wurden mit Platzwunden und in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Streit ist noch unklar, wie es hieß.

Mann zu Boden gerissen und gegen den Kopf getreten