Schlägerei zwischen Fans von Mönchengladbach und Frankfurt

Mönchengladbach (dpa) - Am Rande des Fußball-Bundesligaspiels zwischen Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt ist es zwischen Fans zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich Anhänger beider Vereine am Samstag an einem ehemaligen Flugplatzgelände im Kreis Heinsberg einige Kilometer entfernt vom Borussia-Park in Mönchengladbach getroffen.