Schlaglöcher: Offenbach kommt nicht hinterher

In anderen Städten sind nicht die Schlaglöcher das Problem, allerdings hat man dort auch Nachwuchssorgen und ächzt unter dem Fachkräftemangel. In Gießen würden schätzungsweise 1000 Schlaglöcher pro Halbjahr beseitigt. Das passiere in der Regel zeitnah – insbesondere in Hauptverkehrsstraßen oder auf Radwegen - da sie häufig verkehrsgefährdend sind. Das vorhandene Personal reiche dafür auch aus - allerdings sei es im Bereich der Techniker und Ingenieure schwierig, Personal zu finden.