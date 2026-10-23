Heidenheim empfängt Cottbus

Schmidt über Wollitz: «Hat natürlich mit dem Trainer zu tun»

Heidenheim und Cottbus warten seit drei Spielen auf einen Sieg. FCH-Coach Schmidt erwartet eine besondere Herausforderung – vor allem mir Blick auf die Gästebank.

Lob für den Kollegen: Heidenheims Trainer Frank Schmidt. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Lob für den Kollegen: Heidenheims Trainer Frank Schmidt. (Archivbild)

Heidenheim (dpa) - Auch wenn er seinen Trainerkollegen Claus-Dieter Wollitz noch nie auf einem Seminar persönlich getroffen habe, hat sich Heidenheims Coach Frank Schmidt schon ein Bild des Cottbuser Übungsleiters gemacht. Wollitz (61) stehe für «Leidenschaft, einfach Authentizität», sagte der 52 Jahre alte Coach des schwäbischen Fußball-Zweitligisten auf der Pressekonferenz vor dem direkten Duell am Samstag (13.00 Uhr/Sky) in Heidenheim.

«Man muss wirklich sagen, wenn man die Mannschaft jetzt sieht in der zweiten Liga: Die sind bereit, alles zu geben. Und das hat natürlich mit dem Trainer zu tun, der das vorgibt, der das einfordert», lobte Schmidt. Seine Elf müsse sich auf «eine leidenschaftliche Mannschaft einstellen», führte er aus, «weil Cottbus eben auch einen sehr leidenschaftlichen Trainer hat».

Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz (r). (Archivbild) Foto: Frank Hammerschmidt/dpa
Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz (r). (Archivbild)

In der Tabelle liegen die Heidenheimer vor dem neunten Spieltag mit 14 Punkten als Fünfter nur knapp hinter Relegationsrang drei. Cottbus hat als Neunter fünf Zähler weniger gesammelt. Beide Teams warten seit drei Zweitligaspielen auf einen Sieg.

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