Schmidt über Wollitz: «Hat natürlich mit dem Trainer zu tun»

Heidenheim (dpa) - Auch wenn er seinen Trainerkollegen Claus-Dieter Wollitz noch nie auf einem Seminar persönlich getroffen habe, hat sich Heidenheims Coach Frank Schmidt schon ein Bild des Cottbuser Übungsleiters gemacht. Wollitz (61) stehe für «Leidenschaft, einfach Authentizität», sagte der 52 Jahre alte Coach des schwäbischen Fußball-Zweitligisten auf der Pressekonferenz vor dem direkten Duell am Samstag (13.00 Uhr/Sky) in Heidenheim.

«Man muss wirklich sagen, wenn man die Mannschaft jetzt sieht in der zweiten Liga: Die sind bereit, alles zu geben. Und das hat natürlich mit dem Trainer zu tun, der das vorgibt, der das einfordert», lobte Schmidt. Seine Elf müsse sich auf «eine leidenschaftliche Mannschaft einstellen», führte er aus, «weil Cottbus eben auch einen sehr leidenschaftlichen Trainer hat».

Foto: Frank Hammerschmidt/dpa Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz (r). (Archivbild)

In der Tabelle liegen die Heidenheimer vor dem neunten Spieltag mit 14 Punkten als Fünfter nur knapp hinter Relegationsrang drei. Cottbus hat als Neunter fünf Zähler weniger gesammelt. Beide Teams warten seit drei Zweitligaspielen auf einen Sieg.