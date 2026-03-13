Schmidt vor FCH-Gastspiel in Frankfurt: Es geht um Anstand

Heidenheim (dpa/lsw) - Den Rückhalt der eigenen Fans sieht Trainer Frank Schmidt trotz der aussichtslosen Lage des 1. FC Heidenheim als «Verpflichtung», im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga noch nicht aufzugeben. Der Coach verlangt von seiner Mannschaft, die Gesamtsituation auszublenden.

Vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Europapokal-Anwärter Eintracht Frankfurt beträgt Heidenheims Rückstand auf den Abstiegsrelegationsplatz zehn Punkte. Trotzdem wurde Schmidt nach dem 2:4 gegen Hoffenheim lautstark gefeiert. «Ich bin dankbar dafür, dass die Fans einen nicht vergessen», sagte er. «Wichtig ist aber, dass wir uns als Gemeinschaft sehen, und ich finde, dass das dann trotzdem auch für die Mannschaft war. Sie ist immer auch das Spiegelbild des Trainers.»

Seit Anfang Dezember hat der FCH kein Spiel mehr gewonnen. «Wir müssen noch mal etwas draufpacken», forderte Schmidt. Es gehe im Endspurt um Anstand und Eigenmotivation. «Das erwarte ich jetzt einfach. Es geht darum, den Geist zu wecken, dass sich jeder sagt: Das kann es nicht sein», so der 52-Jährige weiter. «Wir müssen dahinkommen, mal wieder ein Spiel zu gewinnen und die nächste Ausfahrt heißt Frankfurt, da werden wir es wieder probieren - mit allem, was wir haben.»

Schmidt lobt Fan-Unterstützung

Unterstützt wird das Team von 1.500 Fans. Der Support sei «großartig» und «bemerkenswert», sagte Schmidt.