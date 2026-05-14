Schmuddelwetter? Hessen lockt mit Action und Rätselspaß

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Endlich mal wieder ein verlängertes Wochenende – und dann macht das Wetter vielerorts einen Strich durch die Rechnung. Doch zu Hause bleiben muss niemand: Ob Trampolinhalle, Schwarzlicht-Minigolf oder Escape-Room, in Hessen gibt es einiges zu unternehmen, auch bei schlechtem Wetter.

Trampolin statt Sofa

Hoch in die Lüfte und danach tief in ein Becken voll mit Schaumstoffwürfeln: Trampolinhallen sind ein Klassiker für Regentage – und nebenbei ein ziemlich effektives Work-out. Ob zum Auspowern mit Freunden oder als Familienausflug: In Hessen gibt es Anlagen unter anderem in Dietzenbach, Wiesbaden, Linden, Limburg, Fulda und in Mörfelden-Walldorf mit großen Sprungflächen und Angeboten für Klein und Groß.

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Fantasiewelten unterm Schwarzlicht

Wem das Springen nach dem Vatertag zu sehr auf den Magen schlägt, der kann auch Minigolf spielen gehen. Anders als auf den altbewährten Plätzen läuft man beim Schwarzlicht-Minigolf in einer Halle durch leuchtende Fantasiewelten. Mit Hilfe von Schwarzlicht leuchten schrille Neonfarben und bunten Grafiken auf unterschiedlichsten Bahnen - teilweise sogar mit 3D-Effekten. Zu finden sind die überdachten Hallen etwa in Frankfurt und Kassel, aber auch in Mainz in Rheinland-Pfalz.

Teamgeist gefragt: Escape-Room-Abenteuer

Doch auch Rätsel-Fans kommen auf ihre Kosten: Wie wäre es denn mal mit einem Ausflug in einen Escape-Room? Hier sperrt man sich freiwillig in Räume ein, um mit Hilfe von Rätseln gemeinsam den Weg nach draußen zu finden. Die Szenarien sind vielfältig: eingesperrt in einer Kunstgalerie, auf der Suche nach Beweisen in einer Bibliothek oder als Meisterdieb im Landesmuseum. Frankfurt, Mainz und Wiesbaden bieten zahlreiche Rätselräume. Auch in Kassel, Limburg oder Darmstadt finden sich Räume, bei denen man seinen inneren Detektiv herauslassen kann.

Foto: Michael Bauer/dpa Bouldern ist seit Jahren beliebt. (Archivbild)

Hoch hinaus beim Bouldern