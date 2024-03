Grün, klein, genial: Start der Minigolfsaison in der Region

Der Winter ist fast geschafft und der Frühling steht schon in den Startlöchern. Also der beste Zeitpunkt, um die eigenen vier Wände zu verlassen und die ersten sonnigen Tage zu genießen. Wer jetzt noch eine sportliche Aktivität sucht, für den gibt es gute Neuigkeiten. Mit Blick auf das bevorstehende Osterwochenende starten die Minigolfanlagen in Weinheim und Umgebung wieder in die neue Saison.

Weinheim: Miniatur-Golfclub Weinheim e.V.

Mitten in Weinheims Weststadt liegt die vereinseigene Minigolfanlage des Miniatur-Golfclub Weinheim e.V. Die Anlage verfügt über zwei Minigolfbahnen mit je 18 Löchern. Das Besondere: beide Bahnen sind offiziell lizenziert und für den Ligen- und Turnierbetrieb vom Deutschen Minigolfsport Verband zugelassen. Hier kommen aber nicht nur Profispieler auf ihre Kosten: die Bahnen können auch als reines Freizeitvergnügen genutzt werden.

Eine Erfrischung gefällig? Im eigenen Biergarten werden erfrischende Getränke und Snacks ausgegeben. Sonnenanbeter finden hier genauso einen Platz, wie diejenigen, die sich lieber im Schatten aufhalten.

Bei passendem Wetter öffnet die Minigolfanlage zum ersten Mal in diesem Jahr am Wochenende Freitag, 15. März bis Sonntag, 17. März 2024 für Publikum.

Ab dem 22. März 2024 steht die Anlage wieder allen Minigolfliebhabern regulär zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung. Preise und Öffnungszeiten des Miniatur-Golfclub Weinheim hier.

Weinheim: Mio Kiosk & Minigolf am Schloss

Eingebettet in städtisches Grün, inmitten des Schlosshofs in Weinheim, liegt die Minigolfanlage von Mio Kiosk & Minigolf. Die 18 Bahnen der Anlage, geben genug Möglichkeiten, um spannende Minigolfturniere mit Freunden und Familie auszutragen.

2022 wurde die Anlage am Schloss, unter neuer Leitung wieder in Betrieb genommen. Vor allem für Kinder und Familien ist die Minigolfanlage bei gutem Wetter eine tolle Anlaufmöglichkeit. Wer sich nach bestrittenem Golfmatch erholen möchte, der hat die Auswahl zwischen Kiosk und Bistro. Beide Lokalitäten halten eine große Auswahl an verschiedenen Leckereien bereit, die frisch zubereitet werden. Am 28. März. 2024 startet die idyllische Minigolfanlage am Schloss in die dritte Saison.

Für Erwachsene kostet die Runde 3,50 €, Kinder zwischen sechs und vierzehn Jahren können sich schon für 2,50 € je Runde ein spannendes Match liefern und Ermäßigte zahlen 3,00 €. Die neue Saison bietet allen Minigolfliebhabern noch mehr Zeit zum Spielen. Hier gehts zur Auflistung der neuen und verlängerten Öffnungszeiten.

Foto: Löffelmeter für StadtLandKind. Die gemütliche Minigolfanlage am Schloss lädt zum Verweilen ein.

Wahlen: Abenteuer-Spielgolf Wahlen

Wie auf der Website der Anlage selber beschrieben wird, bedeutet "Abenteuer-Spielgolf gefühlvolles "Putten" mit echten Golfschlägern auf Kunstrasen. Dabei wird über angelegte Geländeformen und um natürliche Hindernisse gespielt. Findlinge, kulturhistorische Relikte und andere ortstypische Besonderheiten wurden um die Kunstrasenbahnen verbaut und das Gelände zu einem herausfordernden Parcours für den noch neuen Freizeitsport modelliert." Wer sich dieses Erlebnis nicht entgehen lassen möchte, ist auf der Abenteuer Spielgolf Anlage im Grasellenbacher Ortsteil Wahlen genau richtig. Auf 18 Bahnen können Profi- und Hobbyminigolfer gleichermaßen ihr Können beweisen. Spaß ist hier vorprogrammiert.

Foto: Kornelia Horn Die Spielgolfbahnen in Wahlen bieten aufregenden Minigolfspaß für die ganze Familie.

Auch in Wahlen lädt ein Kiosk zur Verschnaufpause. Erschöpften Minigolfspielern steht eine Auswahl an erfrischenden Getränken, warmen Essen, Kaffee und Kuchen zur Verfügung.

Interesse geweckt? Geplante Eröffnung ist am 20. April 2024. Ab dann kann auf den Naturbahnen der Wahlener Abenteuer-Spielgolfanlage, wieder der Schläger geschwungen werden. Geöffnet ist Dienstag bis Freitag 12-19 Uhr, Samstag und Feiertage 12-20 Uhr und Sonntag 12-20 Uhr. Preise werden auf der Website der Spielgolfanlage aufgeführt und sind hier zu finden.

Foto: Kornelia Horn Jede der 18 Bahnen wurde individuell mit Naturhindernissen gestaltet.

(Preisangaben ohne Gewähr. Stehen zum Redaktionsschluss noch nicht final fest.)

Schriesheim: Miniaturgolf Sportclub Schriesheim seit 1964

Am 1. Mai 1992 fand die offizielle Eröffnung des Minigolfpark Schriesheims statt. Hier steht den Besuchern eine Kombianlage zur Verfügung, bei der sowohl auf einer Eternitanlage als auch auf einer Filzanlage gespielt werden kann. Je 18 Minigolfbahnen laden zum Minigolfspielen ein. Bis heute ist der Minigolfpark und die Eternitanlage ein beliebter Freizeitort für Sportler und Freizeitminigolfer. 2020 wurde die 30 Jahre alte Miniaturgolf Anlage in Eigenleistung komplett saniert.

Am 17. März 2024 startet der Miniaturgolf Sportclub Schriesheim - für einen Tag - ein erstes Mal in die neue Saison. Auch am Osterwochenende besteht die Möglichkeit, der Anlage einen Besuch abzustatten. Ab Anfang April können sich Interessierte dann täglich auf den Bahnen der Anlage im Minigolfspielen ausprobieren. Lust bekommen auf ein spannendes Match mit Freunden? Öffnungszeiten und Preise hier.

(Alle Angaben ohne Gewähr. Öffnungszeiten und Preise stehen zum Redaktionsschluss noch nicht final fest.)

Heddesheim: Minigolf Kiosk & Lounge Heddesheimer See

Der Badesee in Heddesheim bietet nicht nur ausreichend Möglichkeiten, um sich im Sommer abzukühlen, hier kommen auch alle Fans des Minigolfspiels auf ihre Kosten. 18 Bahnen beinhaltet die Kiosk- und Minigolfanlage, mit Blick auf den Heddesheimer See. Wer nicht nur spielen möchte, findet im "Lieblings.Kiosk" auch etwas Leckeres zu essen oder trinken und einen Platz zum Ausruhen und Ausblick genießen.

In Heddesheim öffnet die Minigolfanlage zum ersten Mal in diesem Jahr am Sommertagsfest, dem 17. März 2024. Der offizielle Saisonstart folgt dann im April. Ab dann kann jeden Tag - vorausgesetzt es ist trocken - von 10 bis 22 Uhr gespielt werden. Für Erwachsene kostet ein Spiel 3,50 € (Zehnerkarte 30 €). Kinder zwischen fünf und fünfzehn Jahren zahlen 2,00 € (Zehnerkarte 15 €) und Ermäßigte 3,00 € (Zehnerkarte 25 €).