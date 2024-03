Die immer wärmer werdenden Sonnenstrahlen locken die ersten Minigolfer in diesem Jahr auf die Minigolfanlagen in Weinheim und Umgebung. Mit vollem Körpereinsatz wird jetzt um den Sieg gekämpft, gewonnen und verloren. Wer sich Tipps und Tricks vom Profi zu eigen macht, erhöht deutlich seine Siegeschance. Wem jetzt noch das benötigte Quäntchen Glück hold ist, der kann sich des Gewinnens fast sicher sein.

Sportwart und Minigolfprofi Tobias Richter des 1. MC Weinheim weiß, was er tut, wenn er den Minigolfschläger schwingt. Mit einer Tasche voller unterschiedlicher Minigolfbälle an seiner Seite und seinem Schläger in der Hand meistert der Profi Bahn um Bahn. Was bei ihm so einfach aussieht, gründet sich auf fast 14 Jahren Minigolferfahrung und regelmäßigen intensiven Trainings. Wer jetzt als blutiger Anfänger mit Begriffen wie, toter Ball, Tea, Ass und Patt nichts anfangen kann, braucht nicht gleich in Panik zu geraten oder gar daran, denken das Hobby hinzuwerfen. WNOZ hat sich mit Tobias getroffen und sich erklären lassen, worauf man beim Minigolf achten sollte.