Wie ein koreanisches Ehepaar mit Minigolf und Streetfood den Odenwald begeistert

Zwei koreanische Künstler führen den Kiosk am Spielgolf-Platz in Grasellenbach

Er ist Opernsänger, sie Malerin - nun übernehmen Sangmi Yoo und Junchul Ye das Kiosk am Spielgolf-Platz in Grasellenbach. Was die Gäste im "Dadam" erwartet.