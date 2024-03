Zwei koreanische Künstler führen den Kiosk am Spielgolf-Platz in Grasellenbach

Am Spielgolf in Grasellenbach, genauer gesagt im Ortsteil Wahlen, wird es wieder lebendig. Die Anlage hat mit Sangmi Yoo und Junchul Ye ein neues Pächter-Ehepaar gefunden und eröffnet in Kürze auch die damit verbundene Snackbar „Dadam“. Das ist koreanisch und bedeutet, „den Gästen Erfrischungen zu servieren und sich beim Teetrinken zu unterhalten“. Sangmi Yoo und Junchul Ye sind ein Künstlerehepaar koreanischen Ursprungs und wohnen seit vielen Jahren in Wald-Michelbach. Den Überwald haben sie sich als Wahlheimat ausgesucht und ins Herz geschlossen. Yoo ist studierte Kunstmalerin, die aktuell ihrer ebenso großen Leidenschaft, der Gastronomie, im Service und in der Küche nachgeht.