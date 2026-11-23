Bernau/Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Schneefall im Südschwarzwald zum Wochenstart erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) spätestens in der Nacht zum Donnerstag Schneefall auch bis ins Flachland. «Nach aktuellem Stand wird eben dieser meistens leichte Schneefall in der Nacht zum Donnerstag hauptsächlich den Süden und vielleicht auch noch die Mitte Baden-Württembergs betreffen», sagte DWD-Meteorologe Dominik Smieskol.

Betroffen sein werden demnach Schwarzwald und Alb sowie die Gebiete südlich davon, Oberschwaben und Bodensee. «Da kann es durchaus für einige Zentimeter reichen.» Diese Schneefälle würden sich auch am Donnerstag tagsüber fortsetzen, wahrscheinlich etwas abgeschwächt, so der Meteorologe. Für Wintersportler werde es allerdings wohl schwierig. Der Schwerpunkt liegt demnach vermutlich eher Richtung Alpen und Richtung Südbayern.

Glatteis droht schon ab Mittwoch

Bereits am Mittwoch wird es laut DWD auf den Straßen glatt: Gerade im Süden Baden-Württembergs in den Frühstunden und vielleicht auch bis in den Vormittag hinein bestehe die Gefahr für gefrierenden Regen mit lokaler Glatteisbildung, sagte der Meteorologe. «Gerade im Straßenverkehr muss man da ein bisschen Vorsicht walten lassen.» Diese Niederschläge, die am Tag als Regen oder teilweise gefrierenden Regen auftreten würden, werde wahrscheinlich am Mittwochabend in Schnee übergehen.

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Der Dienstag wird demnach noch der freundlichste Tag der Woche, wo es gerade im Norden und in der Mitte Baden-Württemberg noch mehrere Sonnenstunden geben wird. Die Temperaturen liegen dabei zunächst laut DWD bei -1 Grad im Bergland und im Flachland teilweise bis zu +5 Grad.

Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Unklar ist noch, wie viel Schnee fallen wird - bis zu zehn Zentimeter hält der DWD aktuell noch für möglich.

Ab Donnerstag wird es noch einmal kälter

In den kommenden Nächten wird es demnach Frost geben. In der Nacht auf Mittwoch und in den Folgenächten ist laut DWD mit Temperaturen von meist 0 bis -5 Grad zu rechnen. Ab Donnerstag wird es laut dem Meteorologen grundsätzlich noch etwas kälter.

Gerade in den Regionen im Süden und Osten des Landes, in denen ab Donnerstag Schnee fällt, erwartet Smieskol Dauerfrost. «Da werden die Temperaturen auch tagsüber nur schwer über die 0 Grad hinauskommen», sagte der Meteorologe. Der Schnee könnte dann auch Freitag und Samstag liegen bleiben. Sonntag könne es eventuell wieder milder werden, hieß es.

Aussichten für Wintersportler auf dem Feldberg nur mäßig

Für Wintersportler auf dem Feldberg sind die Aussichten laut DWD allerdings nur eingeschränkt rosig: Die Schwarzwaldregion befindet sich demnach bei den kommenden Niederschlägen wahrscheinlich eher «so ein bisschen am Rande des Geschehens», weil diese eher von Osten her kommen, wie Meteorologe Smieskol sagte. Der Schwarzwald könne vielleicht auf fünf Zentimeter Schnee oder etwas mehr hoffen.

Insgesamt sei es noch schwer, Aussagen zu Schneemengen zu treffen, sagte der Meteorologe. Derzeit gehe er aber «von keinem Schneechaos in dem Sinne aus». Verschiedene Modelle sähen grundsätzlich maximal zehn Zentimeter vor.

Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Ab Mittwoch droht bereits Glatteis vor allem im Süden des Landes.

Verkehrsministerium sieht Straßenmeistereien gerüstet

Und reicht es für Schnee in der Landeshauptstadt? «Wird eng», sagte der Meteorologe. «Stuttgart liegt gerade so an der Grenze. Es könnte sein, dass sich vielleicht mal ein paar Schneeflocken dann eben auch bis dorthin verirren.»

Laut dem Verkehrsministerium sind die Straßenmeistereien im Land auf die absehbar glatten Straßen vorbereitet. Grundsätzlich stünden 400 Winterdienstfahrzeuge und rund 160.000 Tonnen Streusalz als Lagerkapazität zur Verfügung. Die 86 Straßenmeistereien im Land sind demnach für den Winterdienst auf den Bundes-, Landes- und Kreisstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften zuständig.

Beim Winterdienst setzt die Straßenbauverwaltung laut Ministerium auf moderne Streutechnik. «Dabei gilt der Grundsatz: so viel Streusalz wie nötig, so wenig wie möglich», heißt es weiter. Zum Einsatz komme neben trockenem Streusalz auch flüssige Salzlösung, sogenannte Sole. Sie wird demnach vorbeugend auf die Fahrbahn aufgebracht, haftet besser auf der Oberfläche und wirkt länger gegen die Bildung von Eis.

Woche startet mit Schnee im Südschwarzwald

Die Woche war im Südwesten mit Schneefall im Südschwarzwald gestartet. Die Lage auf den Straßen sei trotz der Wetterlage weitgehend problemfrei zum Start in die Woche, sagte ein Polizeisprecher des Polizeipräsidiums in Freiburg. «Wir haben den Vorteil, dass die Sommer- und Herbsttouristen nicht mehr da sind und die Winterurlauber erst noch kommen», sagte er. «Wer jetzt unterwegs ist, kennt sich meist aus.»

In Orten des Südschwarzwaldes wie Bernau waren die Winterdienste bereits unterwegs. Größere Unfälle auf glatten oder leicht verschneiten Straßen meldeten die Polizeistellen bisher nicht.

20 Zentimeter Schnee auf dem Feldberg

In den höher gelegenen Regionen des Schwarzwalds hatte der Schnee mit einer hauchdünnen Schicht eingesetzt. «Es ist eher überzuckert», sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen. Während auf dem Feldberg bis zu 20 Zentimeter Schnee gefallen seien, liege in Meßstetten (Zollernalbkreis) lediglich eine 1 Zentimeter hohe Schicht.