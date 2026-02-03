Schneefall legt Verkehr in Mittelhessen teilweise lahm
Starker Schneefall sorgt in Mittelhessen für glatte Straßen. Es kommt zu zahlreichen Unfällen. Auch mehrere Lastwagen kommen auf verschneiten Autobahnen nicht voran.
Gießen (dpa/lhe) - Auf schneeglatten Straßen haben sich am Nachmittag in Mittelhessen nach Polizeiangaben zahlreiche Unfälle ereignet. Bislang seien rund 35 bis 40 Glätteunfälle gemeldet worden, «das werden sicher noch mehr», sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen. Ob es auch Verletzte gab oder bei Blechschäden blieb, war zunächst nicht bekannt.
Auf der Autobahn 5 nahe Grünberg und nahe der Raststätte Wetterau sowie auf der A485 zwischen den Anschlussstellen Licher Straße und Grünberger Straße kämen zudem mehrere Lastwagen auf den verschneiten Fahrbahnen nicht weiter.
Auch in Marburg sorgten Schneefälle und Glätte für Probleme - dort musste der Stadtbusbetrieb vollständig eingestellt werden, wie die Stadtwerke der mittelhessischen Stadt mitteilten. «Ein gefahrloser Betrieb lässt sich unter diesen Umständen nicht durchführen», hieß es. Sobald sich die Situation normalisiert habe, werde man umgehend darüber informieren.