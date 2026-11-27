Willingen/Gersfeld (dpa/lhe) - Die beiden großen Wintersportgebiete in Hessen nutzen die frostigen Nächte, um mit Schneekanonen fleißig Schnee für die bevorstehende Saison zu produzieren. Die derzeitigen Temperaturen mit zuletzt bis zu minus sechs Grad in den frühen Morgenstunden seien ideal, melden die Ski- und Rodelgebiete in Willingen und an der Wasserkuppe. Allerdings erschwert der starke Wind mitunter die Kunstschneeproduktion.

«Wir produzieren den Schnee auf Halde», erklärt der Sprecher des größten hessischen Skigebiets im nordhessischen Willingen, Jörg Wilke. Noch bis Samstag oder Sonntag könnten, je nach Wetter, die Schneekanonen weiter laufen.

Mit der Seilbahn zur ersten Schneeballschlacht

Wann die neue Saison in Willingen startet, hängt vom Wetter ab. «Wenn die Saison am 12./13. Dezember beginnen könnte, wären wir glücklich», sagt Wilke. Doch auch schon vor dem Saisonstart könnten sich Winterfreunde in Stimmung bringen. «Auf dem Ettelsberg sieht es derzeit wunderschön aus. Man kann sogar schon die erste Schneeballschlacht machen.» Die Kabinenseilbahn auf den 837 Meter ist laut Wilke an diesem Wochenende von Freitag bis Sonntag in Betrieb. Und auch die Schienen-Rodelbahn «Ritz Racer» ist samstags und sonntags geöffnet.

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Auch auf Hessens höchstem Berg, der Wasserkuppe (950 Meter), laufen seit ein paar Tagen die Schneekanonen. «Wir produzieren vor und hoffen, dass der technische Schnee hält und wir eine gute Grundlage für die neue Saison haben», berichtet Jeremias Kümpel von der Wiegand Erlebnisberge GmbH, die die Ski- und Rodelarena an der Wasserkuppe betreibt. Die Wetterprognose sei allerdings unsicher, und daher könne es sein, dass die Schneekanonen demnächst ihren Betrieb fürs Erste wieder einstellen müssten.

Kunstschnee kann sich wochenlang halten