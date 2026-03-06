Luftverkehr

Schnellere Kontrollen am Flughafen Stuttgart in Aussicht

Ab November organisiert der Flughafen Stuttgart die Sicherheitskontrollen selbst. Flughafen-Chef Heppe verspricht sich davon schnellere Abläufe für Reisende.

Der Flughafen Stuttgart übernimmt die Verantwortung für die Sicherheitskontrollen. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Flughafen Stuttgart übernimmt die Verantwortung für die Sicherheitskontrollen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Flughafen Stuttgart übernimmt Anfang November die Verantwortung für die Sicherheitskontrolle. Die Aufgabe umfasst Organisation, Beschaffung und Finanzierung der Kontrollen, wie Flughafen-Chef Ulrich Heppe anlässlich der Übertragung der Aufgabe mitteilte. Er erwartet sich dadurch schnellere Abläufe und weniger Wartezeiten. So kann der Flughafen nun selbst einen Dienstleister beauftragen und steuern. «Gemeinsam mit der Bundespolizei werden wir auch zukünftig die höchsten Standards erfüllen.» 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der Präsident der Bundespolizeidirektion Stuttgart, Carsten Laube, sagte: «Der Erhalt des hohen Luftsicherheitsstandards stand und steht auch weiterhin bei der Umsetzung der einzelnen Aufgaben immer an erster Stelle.» Der Flughafen hatte im Dezember vergangenen Jahres mit dem Bundesinnenministerium einen Vertrag abgeschlossen, um die Kontrollen selbst zu übernehmen. In Frankfurt, Berlin und Köln haben die Flughäfen bereits die Verantwortung für die Kontrollen. 

Die Bundespolizei bleibt weiterhin übergeordnet für die Luftsicherheit verantwortlich. Dazu obliegt ihr wie bisher der bewaffnete Schutz der Kontrollstellen, die Zertifizierung und Zulassung neuer Kontrolltechnik und die Zertifizierung der eingesetzten Luftsicherheitsassistenten, wie der Flughafen mitteilte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Flughafen: Stuttgart schreibt 2025 wohl schwarze Zahlen
Luftverkehr

Flughafen: Stuttgart schreibt 2025 wohl schwarze Zahlen

Corona hat den Stuttgarter Flughafen hart getroffen. Es folgten herbe Verluste in Millionenhöhe. 2025 dürfte der Flughafen wieder profitabel gewesen sein, sagt der Chef des Flughafens. Warum?

19.01.2026

Was sich bei der Kontrolle am Stuttgarter Flughafen ändert
Luftverkehr

Was sich bei der Kontrolle am Stuttgarter Flughafen ändert

Weniger Wartezeit? Der Stuttgarter Flughafen verantwortet bald selbst die Sicherheitskontrolle. Was sich dadurch für Passagiere ändern könnte.

17.01.2026

Fluggastzahlen in Stuttgart legen zu
Luftverkehr

Fluggastzahlen in Stuttgart legen zu

Die Passagierzahlen am Flughafen Stuttgart steigen, bleiben aber unter dem Vorkrisenniveau. Was Airport-Chef Heppe zur Entwicklung sagt und wie die Wirtschaftslage die Nachfrage beeinflusst.

02.01.2026

Flughäfen erwarten an Pfingsten 2,5 Millionen Passagiere
Tourismus

Flughäfen erwarten an Pfingsten 2,5 Millionen Passagiere

Der nächste Feiertag steht vor der Tür und der Flughafenverband rechnet mit einer großen Reisewelle.

15.05.2024

Luftverkehr

Ältere Passagiere: Flughäfen müssen sich umstellen

Sie haben viel Zeit, oft genügend Geld, aber womöglich besondere Bedürfnisse: Wie Flughäfen sich auf ältere Reisende einstellen sollten.

26.03.2023