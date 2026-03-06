Schnellere Kontrollen am Flughafen Stuttgart in Aussicht

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Flughafen Stuttgart übernimmt Anfang November die Verantwortung für die Sicherheitskontrolle. Die Aufgabe umfasst Organisation, Beschaffung und Finanzierung der Kontrollen, wie Flughafen-Chef Ulrich Heppe anlässlich der Übertragung der Aufgabe mitteilte. Er erwartet sich dadurch schnellere Abläufe und weniger Wartezeiten. So kann der Flughafen nun selbst einen Dienstleister beauftragen und steuern. «Gemeinsam mit der Bundespolizei werden wir auch zukünftig die höchsten Standards erfüllen.»

Der Präsident der Bundespolizeidirektion Stuttgart, Carsten Laube, sagte: «Der Erhalt des hohen Luftsicherheitsstandards stand und steht auch weiterhin bei der Umsetzung der einzelnen Aufgaben immer an erster Stelle.» Der Flughafen hatte im Dezember vergangenen Jahres mit dem Bundesinnenministerium einen Vertrag abgeschlossen, um die Kontrollen selbst zu übernehmen. In Frankfurt, Berlin und Köln haben die Flughäfen bereits die Verantwortung für die Kontrollen.