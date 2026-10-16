Schockanruf in Limburg - Polizei nimmt Abholerin fest
Ein falscher Staatsanwalt setzt ein Ehepaar in Limburg mit einer erfundenen Notlage unter Druck. Als kurz darauf eine Frau an der Haustür klingelt, greift die Polizei ein.
Limburg (dpa/lhe) - Nach einem Schockanruf bei einem Ehepaar in Limburg ist eine mutmaßliche Täterin von der Polizei festgenommen worden. Die Festnahme sei erfolgt, als die 40-jährige Frau an der Haustür geklingelt habe, um mutmaßlich Geld oder Wertgegenstände abzuholen, teilten Staatsanwalt und Polizei mit. Sie sollte dem Haftrichter vorgeführt werden.
Das Ehepaar im Stadtteil Linter war am Donnerstagmittag von einem falschen Staatsanwalt angerufen worden, der versuchte, die beiden mit einer erfundenen Notlage unter Druck zu setzen. Während die Ehefrau das Telefonat fortführte, verständigte ihr Mann die Polizei.
Ebenfalls am Donnerstag hatten bislang unbekannte Betrüger mit einem Schockanruf im nordhessischen Guxhagen sich auch als Staatsanwalt ausgegeben. Sie erbeuteten Geld sowie Goldbarren mit einem Gesamtwert in Höhe eines sechsstelligen Euro-Betrags.