Falscher Staatsanwalt

Schockanruf in Limburg - Polizei nimmt Abholerin fest

Ein falscher Staatsanwalt setzt ein Ehepaar in Limburg mit einer erfundenen Notlage unter Druck. Als kurz darauf eine Frau an der Haustür klingelt, greift die Polizei ein.

Eine angerufenes Ehepaar reagierte schnell und alarmierte die Polizei. (Symbolbild) Foto: Wolf von Dewitz/dpa-Zentralbild/dpa
Eine angerufenes Ehepaar reagierte schnell und alarmierte die Polizei. (Symbolbild)

Limburg (dpa/lhe) - Nach einem Schockanruf bei einem Ehepaar in Limburg ist eine mutmaßliche Täterin von der Polizei festgenommen worden. Die Festnahme sei erfolgt, als die 40-jährige Frau an der Haustür geklingelt habe, um mutmaßlich Geld oder Wertgegenstände abzuholen, teilten Staatsanwalt und Polizei mit. Sie sollte dem Haftrichter vorgeführt werden. 

Das Ehepaar im Stadtteil Linter war am Donnerstagmittag von einem falschen Staatsanwalt angerufen worden, der versuchte, die beiden mit einer erfundenen Notlage unter Druck zu setzen. Während die Ehefrau das Telefonat fortführte, verständigte ihr Mann die Polizei.

Ebenfalls am Donnerstag hatten bislang unbekannte Betrüger mit einem Schockanruf im nordhessischen Guxhagen sich auch als Staatsanwalt ausgegeben. Sie erbeuteten Geld sowie Goldbarren mit einem Gesamtwert in Höhe eines sechsstelligen Euro-Betrags.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schockanruf in Guxhagen: Täter erbeuten Geld und Goldbarren
Falscher Staatsanwalt

Schockanruf in Guxhagen: Täter erbeuten Geld und Goldbarren

In Guxhagen setzen Betrüger eine ältere Frau mit einer erfundenen Geschichte unter Druck. Mehrere hunderttausend Euro sollen die Tochter angeblich vor dem Gefängnis bewahren - die Frau zahlt.

16.10.2026

Schockanruf: Seniorin verliert Gold und Schmuck an Betrüger
Fünfstelliger Betrag

Schockanruf: Seniorin verliert Gold und Schmuck an Betrüger

Die Masche ist nicht neu, doch Betrüger haben mit sogenannten Schockanrufen weiterhin Erfolg. Die Polizei warnt.

21.08.2026

«Schockanruf» – Seniorin verliert Hunderttausende Euro
Pfullingen

«Schockanruf» – Seniorin verliert Hunderttausende Euro

Schmuck, Gold, Bargeld – alles weg. Was die Polizei über den Trickbetrug in Pfullingen sagt und wie der Täter die Angst des Opfers eiskalt ausnutzte.

30.04.2026

Telefonbetrüger ergaunern Wertgegenstände von Ehepaar
Schockanruf

Telefonbetrüger ergaunern Wertgegenstände von Ehepaar

Ein Anruf, eine Schocknachricht – und ein großer Verlust für zwei Senioren. Die Täter gingen skrupellos vor.

17.09.2025

Bensheim: Seniorin übergibt Schmuck und Geld nach Schockanruf
Polizei warnt

Bensheim: Seniorin übergibt Schmuck und Geld nach Schockanruf

Aus Angst um ihre Tochter übergibt Seniorin aus Bensheim Schmuck und Geld im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

08.08.2025