Falscher Staatsanwalt

Schockanruf in Guxhagen: Täter erbeuten Geld und Goldbarren

In Guxhagen setzen Betrüger eine ältere Frau mit einer erfundenen Geschichte unter Druck. Mehrere hunderttausend Euro sollen die Tochter angeblich vor dem Gefängnis bewahren - die Frau zahlt.

Eine ältere Frau wurde von einem falschen Staatsanwalt angerufen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Eine ältere Frau wurde von einem falschen Staatsanwalt angerufen. (Symbolbild)

Guxhagen (dpa/lhe) - Betrüger haben mit einem Schockanruf bei einer älteren Frau in Guxhagen Geld und Goldbarren mit einem Gesamtwert in Höhe eines sechsstelligen Euro-Betrags erbeutet. Der Anrufer habe sich als Staatsanwalt ausgegeben und der Frau mitgeteilt, ihre Tochter habe eine Mutter und deren drei Kinder überfahren, teilte die Polizei in Kassel mit. Der Tochter drohe nun eine mehrjährige Gefängnisstrafe, falls nicht mehrere hunderttausend Euro gezahlt würden. 

Die Frau übergab daraufhin am Donnerstag Geld und Goldbarren an einen angeblich zur Abholung geschickten Polizeibeamten. Sie bemerkte den Betrug noch am selben Tag, als sie Kontakt mit ihrer Tochter aufnehmen konnte. Die Ermittlungen laufen.

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