«Schockanruf»: Polizei fasst Betrüger bei Geldübergabe
Betrüger setzen eine Seniorin mit einer erfundenen Notsituation eines Angehörigen unter Druck. Sie stimmt einer Geldübergabe zu – doch die Polizei ist bereits vor Ort.
Marburg-Biedenkopf (dpa/lhe) - Im Landkreis Marburg-Biedenkopf hat die Polizei einen «Schockanruf»-Betrüger auf frischer Tat ertappt. Die Beamten beobachteten den 18-Jährigen, als er rund 73.000 Euro Bargeld bei seinem Opfer abholte, wie die Polizei mitteilte.
Zu der Geldübergabe hatten Betrüger, mutmaßlich als Bande organisiert, die 87-jährige Frau zuvor durch einen sogenannten Schockanruf gedrängt. Sie erzählten ihr, dass ein naher Angehöriger einen schweren Unfall verursacht habe und deshalb ins Gefängnis müsse. Nur die Zahlung einer Kaution könne dies verhindern.
Noch vor der Geldübergabe sei der Abholer jedoch zivilen Einsatzkräften durch verdächtiges Verhalten aufgefallen. Die Polizei observierte ihn nach eigenen Angaben deshalb und konnte so die Geldübergabe beobachten. Unmittelbar danach sei der 18-Jährige festgenommen worden. Ob der Mann noch für weitere Straftaten verantwortlich ist und inwiefern weitere Tatverdächtige involviert waren, wird nach Angaben der Polizei ermittelt. Das erbeutete Geld habe der 87-Jährigen vollständig zurückgegeben werden können.