Schöne Orte für warme Sommerabende in Hessen

Mit den Füßen im Sand und im Schatten alter Weidenbäume lässt es sich am Lahnufer in Marburg gut aushalten. An der Altstadt in Wetzlar lockt ein Biergarten, in Gießen ziehen Ruderer gemächlich ihre Bahnen. Dort gibt es diverse Biegungen für ein Picknick, bei dem man Ruderer beobachten kann.

Cocktails am Pool

Am Pool posen mit einem Cocktail in der Hand - wenn es heiß wird in Frankfurt, ist das doch eine schöne Sache. Beachclubs gehören im Sommer zu den Anlaufpunkten der Gastronomie. Weil die Clubs teilweise Brachflächen nutzen, ändern sich Zahl und Lage dieser Angebote von Jahr zu Jahr.

Besonders beliebt sind Beachclubs, die auf Dächern zwischen den Hochhäusern liegen. Auf dem Main kann man zudem auch auf dem Wasser Spaß haben.

Sonnenuntergang auf der Milseburg

Die Milseburg gehört zu den markantesten Erhebungen der Rhön und lockt Wanderer und Ausflügler seit jeher an. Vom Gipfel des 835 Meter hohen Berges bei Hofbieber (Landkreis Fulda) schweift der Blick weit über die Rhön, bis spätabends die Sonne untergeht: Irgendwo dort, hinter dem Horizont, müssen Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet liegen. Blickt man nach Norden, sieht man die Wasserkuppe, den höchsten Berg Hessens (950 Meter). Auf der Milseburg geht es weniger umtriebig zu als dort.

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Eindrucksvoll ist auch die Kreuzigungsgruppe auf dem Gipfel der Milseburg. Etwas unterhalb stehen die Gangolfskapelle und die in diesem Jahr eröffnete neue Milseburghütte.

Einst Sommerresidenz der Fürsten

Ein Spaziergang im Park unter Bäumen: Der Staatspark Fürstenlager im südhessischen Bensheim ist frei zugänglich. Ein kleines Dörfchen mit Kurbrunnen inmitten von Bäumen war einst die Sommerresidenz des Hauses Hessen-Darmstadt. Die Staatlichen Schlösser und Gärten beschreiben den Ort auf ihrer Homepage: «Das Fürstenlager ist ein Ort für aktive Entschleunigung.»

Natur pur am Wispersee