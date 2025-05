Schon wieder Biber mit Armbrust getötet

Künzelsau (dpa/lsw) - Erneut ist nahe Künzelsau (Hohenlohekreis) ein mutmaßlich erschossener Biber gefunden worden. Das tote Tier lag am Ufer eines Sees, wie die Polizei mitteilte. Eine Spaziergängerin hatte diese am Dienstag informiert. Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs hatten unweit davon bereits in der vergangenen Woche einen erlegten Biber entdeckt.