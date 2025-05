Schornsteinfeger als Glücksbringer für schwarze Tiere

Berlin/Frankfurt am Main (dpa) - Schornsteinfeger gelten als Glücksbringer, schwarze Tiere hingegen als Unglücksboten – so lautet ein weit verbreiteter Mythos. Für Tiere hat das jedoch Folgen: In vielen Tierheimen sind schwarze Tiere schwerer vermittelbar als ihre andersfarbigen Artgenossen. Mit einem Kalender wollen Berliner Schornsteinfeger und Kollegen aus Frankfurt am Main das Image schwarzer Tierheimtiere verbessern.