Schrägstes Wahrzeichen von Wiesbaden startet in die Saison
Wer am 3. April Geburtstag hat, fährt an dem Tag in diesem Jahr gratis mit der Nerobergbahn. In dem historischen Gefährt mit dem besonderen Antrieb kann auch geheiratet werden.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Wiesbadens schrägstes Wahrzeichen - die Nerobergbahn - startet am Karfreitag mit einer besonderen Aktion in die neue Saison. Alle Menschen, die am 3. April Geburtstag haben, werden zu einer kostenlosen Berg- und Talfahrt eingeladen, teilte die Stadtverwaltung mit. Die denkmalgeschützte, blau-gelbe Nerobergbahn wurde 1888 unter Kaiser Wilhelm in Betrieb genommen.
Die 438 Meter lange Strecke mit einer Steigung von bis zu 25 Prozent bewältigt die Bahn geräuscharm und schadstofffrei mittels Wasserballast. Im vergangenen Jahr nutzten mehr als 315.000 Fahrgäste die Möglichkeit, bequem den Wiesbadener Hausberg zu erklimmen, wie die Stadt mitteilte. 25 Paare gaben sich in der außergewöhnlichen Atmosphäre das Ja-Wort.