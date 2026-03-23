Tourismus

Schrägstes Wahrzeichen von Wiesbaden startet in die Saison

Wer am 3. April Geburtstag hat, fährt an dem Tag in diesem Jahr gratis mit der Nerobergbahn. In dem historischen Gefährt mit dem besonderen Antrieb kann auch geheiratet werden.

Die Nerobergbahn bringt seit 1888 Menschen auf den Wiesbadener Hausberg. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Die Nerobergbahn bringt seit 1888 Menschen auf den Wiesbadener Hausberg. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wiesbadens schrägstes Wahrzeichen - die Nerobergbahn - startet am Karfreitag mit einer besonderen Aktion in die neue Saison. Alle Menschen, die am 3. April Geburtstag haben, werden zu einer kostenlosen Berg- und Talfahrt eingeladen, teilte die Stadtverwaltung mit. Die denkmalgeschützte, blau-gelbe Nerobergbahn wurde 1888 unter Kaiser Wilhelm in Betrieb genommen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die 438 Meter lange Strecke mit einer Steigung von bis zu 25 Prozent bewältigt die Bahn geräuscharm und schadstofffrei mittels Wasserballast. Im vergangenen Jahr nutzten mehr als 315.000 Fahrgäste die Möglichkeit, bequem den Wiesbadener Hausberg zu erklimmen, wie die Stadt mitteilte. 25 Paare gaben sich in der außergewöhnlichen Atmosphäre das Ja-Wort.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Gratis-Tickets für Bus und Bahn bei Schulausflügen bis 2027
Schulen

Gratis-Tickets für Bus und Bahn bei Schulausflügen bis 2027

Jahre nach der Schulzeit bleiben oft gerade gemeinsame Ausflüge in Erinnerung. Mit welchen Zielen fördert Hessen diese besonderen Tage für Schülerinnen und Schüler?

07.01.2026

Verkehr

Gratis-Busfahrten beim 100. Geburtstag des Hanauer Hafens

Der Hanauer Hafen ist der zweitgrößte in Hessen. Rund um das fast 1000 Meter lange Hafenbecken wird am nächsten Wochenende ein besonderes Ereignis gefeiert.

23.06.2024

Archäologie

Queensland ernennt Dinosaurier zum Wahrzeichen

Australien erlebt einen Dinosaurierboom. Um den Fossilien-Tourismus weiter anzukurbeln, hat Queensland jetzt ein neues Wahrzeichen.

29.11.2023

Notfälle

Frau stürzt am Berg und verletzt sich schwer

09.09.2023

Tourismus

Stärkung des Rhön-Tourismus: Förderung für Milseburghütte

17.05.2023