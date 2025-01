Schülerzahlen an allgemeinbildenden Schulen gestiegen

Wiesbaden (dpa/lhe) - An allgemeinbildenden Schulen in Hessen werden aktuell gut ein Prozent mehr Schülerinnen und Schüler unterrichtet als noch im vorangegangenen Schuljahr. Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden zum Internationalen Tag der Bildung (24. Januar) mitteilte, lernen aktuell rund 691.100 Kinder und Jugendliche unter anderem an Grundschulen, Gymnasien und Förderschulen. Das sind 7.800 Schülerinnen und Schüler mehr als im Schuljahr 2023/2024.