Schüsse in Hagen: Zwei schwerverletzte Männer

Hagen (dpa/lnw) - In Hagen sind zwei Männer durch Schüsse schwer verletzt worden. Laut Polizeiinformationen sollen ein oder mehrere unbekannte Täter am Samstagnachmittag in der Nähe eines Spielplatzes die Schüsse abgefeuert haben. Zum Hintergrund der Tat konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei fahndet nach dem oder den flüchtigen Tätern. Der WDR hatte zuerst über den Vorfall berichtet.